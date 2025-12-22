La ONU habla de "interrupción" de la producción a gran escala de captagon en Siria tras la caída de Al Assad

Archivo - Pastillas de anfetaminas incautadas por Italia en una operación en julio de 2020 (archivo) - Europa Press/Contacto/Napoli/Giacomino - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha confirmado este lunes una "interrupción" de la producción a gran escala de captagon en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, con motivo de las medidas aplicadas por las autoridades instauradas desde entonces en el país.

La UNODC, que ha publicado las conclusiones preliminares de un informe más detallado que se espera ya para 2026, ha señalado que durante el mencionado periodo Damasco ha desmantelado 15 laboratorios industriales y 13 instalaciones de almacenamiento más pequeñas, aunque "es probable" que la producción observada anteriormente fuera del país continúe en Oriente Próximo.

Antes de diciembre de 2024, la producción diaria de captagon en Siria "podría haber sido de millones de tabletas". Desde entonces, la UNODC ha verificado al menos 177 millones de tabletas (equivalentes a 30 toneladas) interceptadas en toda la región, aunque los traficantes están explorando nuevas rutas que incluyen Europa Occidental y Central y el norte de África.

En este contexto, se han renovado los esfuerzos para la cooperación regional contra la producción y tráfico de captagon, y como resultado las operaciones de intercepción se han disparado este año, logrando "varias de las mayores incautaciones" mediante esfuerzos conjuntos.

"Si bien el mercado de drogas se expandió en los últimos años (y) dividió a la región, la necesidad de actuar ahora la está uniendo. Los países están colaborando (...) Esto demuestra que la voluntad política y la cooperación internacional pueden desestabilizar incluso las economías criminales ilícitas más complejas", ha declarado el director de operaciones de la UNODC, Bo Mathiasen.

No obstante, la agencia ha alertado de que "la continua interrupción de la fabricación y tráfico, sin embargo, podría impulsar a traficantes y consumidores de drogas hacia la metanfetamina y otras drogas sintéticas, acelerando su expansión por la región". Así, ha abogado por un enfoque integral que tenga en cuenta los sistemas de prevención.

Las autoridades de transición de Siria lanzaron durante los últimos meses varias operaciones contra redes de tráfico de drogas, principalmente captagon, considerada una de las principales fuentes de financiación del régimen de Al Assad en el marco del conflicto desatado en 2011 por la represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'.