La ONU insiste en las negociaciones para poner fin a la guerra de Irán poco antes del anuncio de Trump

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reiterado nuevamente su postura de que apoya las negociaciones para poner fin al conflicto en la región de Oriente Próximo pocas horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrezca una "importante actualización" durante un discurso ante la nación estadounidense.

"Apoyamos las negociaciones. Queremos que se acabe el conflicto. Queremos que los civiles dejen de ser víctimas de este conflicto en toda la región. Cuanto antes termine este conflicto, mejor será para el mundo", ha indicado este miércoles el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

En este sentido, ha vuelto a insistir en que debe recuperarse la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz en virtud del Derecho Internacional. "Cuando el 95% de los barcos que normalmente transitan por el estrecho dejan de transitar, esto tiene un efecto en el petróleo, tiene un efecto en los fertilizantes", ha argüido.

Esto se produce poco antes de que el inquilino de la Casa Blanca se dirija a la nación estadounidense para ofrecer una "actualización importante" sobre la guerra de Irán en el medio de las especulaciones sobre una posible incursión a la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros del país asiático.