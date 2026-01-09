La ONU insta a la moderación y pide evitar una nueva intensificación del conflicto en Alepo (Siria)

Fuerzas de seguridad del Gobierno sirio desplegadas en la ciudad de Alepo - Moawia Atrash/dpa

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha instado este viernes a la "moderación" y ha pedido a los actores que eviten una nueva intensificación del conflicto tras los últimos enfrentamientos entre facciones armadas afiliadas al Gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en varios barrios de Alepo, en el noroeste del país.

"A pesar de los esfuerzos que se están haciendo para tratar de calmar los combates, los peligros de una nueva escalada y sus efectos sobre la población civil son sumamente preocupantes", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.

En este sentido, ha recordado que "todas las partes están obligadas por el Derecho Humanitario a proteger en todo momento a los civiles y la infraestructura civil", mientras que ha instado a todos los actores a adoptar medidas para evitar "nuevas bajas civiles".

"Hacemos un llamamiento a todas las partes para que demuestren verdadera flexibilidad y buena fe y vuelvan rápidamente a las negociaciones a fin de garantizar la plena aplicación del acuerdo del 10 de marzo", ha resaltado Dujarric.

El aumento de la inseguridad en Alepo, ha advertido, ha interrumpido el acceso a carreteras clave en la ciudad, lo que ha limitado la capacidad de movimiento de las agencias humanitarias y retrasado la entrega de ayuda para la población.

El Ejército sirio confirmó el jueves el inicio de una campaña de bombardeos contra posiciones de las FDS en Sheij Maqsud y Ashrafiyé, asegurando que estos barrios controlados por las milicias kurdas han sido convertidos en "cuarteles generales, puestos militares y centros de lanzamiento de operaciones".