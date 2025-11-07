La ONU insta "a las partes a respetar el cese de hostilidades" tras los ataques de Israel en el sur de Líbano

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha exhortado este jueves a "las partes" enfrentadas en la guerra entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá a mantener el alto el fuego tras la última oleada de ataques israelíes contra el sur de Líbano, pese al cese de hostilidades acordado en noviembre de 2024, casi un año atrás.

"Instamos una vez más a las partes a respetar el cese de hostilidades y a abstenerse de cualquier acto o actividad que pueda poner en peligro a la población civil", ha declarado el portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, Farhan Haq, tras los bombardeos israelíes en los que al menos una persona ha muerto y ocho han resultado heridas en la localidad de Tora, según el Ministerio de Sanidad libanés.

El representante de António Guterres ha confirmado que la ONU ha recibido "informaciones sobre ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, incluso en la zona de operaciones de la FINUL", la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, que en su propio comunicado ha exigido a Israel que "cese de inmediato" los ataques llevados a cabo en Líbano, alertando de que pueden "poner en riesgo los avances logrados con tanto esfuerzo" en el marco del acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha denunciado que la "oleada de ataques" del Ejército israelí contra el sur de Líbano "constituyen un crimen en toda regla".

Las fuerzas israelíes han incrementado sus ataques contra Líbano durante las últimas semanas, en medio del aumento de las presiones sobre las autoridades para proceder al desarme de Hezbolá, que ha rechazado en todo momento este paso y ha reclamado al Gobierno que haga frente a las acciones de Israel ante el riesgo de un nuevo conflicto.

Israel argumenta que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el alto el fuego alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí.