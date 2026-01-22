La ONU niega estar preocupada por la posibilidad de ser sustituida por la aún "amorfa" Junta de Paz de Gaza

Archivo - Farhan Haq, el portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Giada Papini Rampelotto/Euro

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha negado este miércoles estar "preocupada" por el impulso de la todavía "amorfa" Junta de Paz lanzada por Estados Unidos para la Franja de Gaza, ante la posibilidad planteada por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de que este órgano pueda reemplazar eventualmente a la ONU.

"La Junta de la Paz, en cuanto a lo que hará, sigue siendo amorfa. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. (...) No estamos preocupados por ninguna otra agrupación", ha declarado en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, antes de destacar que "la ONU tiene su Carta, una larga historia de logros y un amplio conjunto de tareas encomendadas que debemos realizar constantemente, y eso es lo que estamos haciendo".

El vocero de Guterres, preguntado por si esta nueva entidad podría socavar la labor de Naciones Unidas, ha señalado que es "demasiado pronto para saber cómo será la Junta de Paz". "Lo que sí sabemos, por supuesto, es que el Consejo de Seguridad ha respaldado a la Junta de Paz estrictamente para la labor en Gaza y, por supuesto, seguimos acatando esa resolución. Tendremos que ver qué sucede en el futuro", ha agregado.

Pese a ello, ha manifestado que "muchas de las agrupaciones" con las que ha tenido que tratar la ONU son aquellas con las que ha "mantenido relaciones a medida que avanzaban". Naciones Unidas, ha alegado, sigue "tendiendo la mano a todos los Estados miembros, a todos los diferentes órganos" y "colaborando con ellos en los esfuerzos por fortalecer nuestras alianzas, así como por avanzar en nuestra labor colectiva en pro del bienestar de los pueblos del mundo".

En este escenario, Haq ha subrayado que "haciendo todo lo posible por mejorar el funcionamiento de la ONU, para que funcione bien para todas las partes interesadas", aludiendo a la iniciativa lanzada por Guterres 'ONU 80', "diseñada para aumentar la eficiencia de la ONU".

"Más allá de eso, lo que puedo decirles es que la ONU seguirá trabajando sin descanso por la paz, respetando plenamente el Derecho Internacional y realizando un esfuerzo integral para abordar las causas profundas de los conflictos a fin de garantizar soluciones sostenibles para la paz", ha resaltado el portavoz.

Sus declaraciones, en las que también ha aclarado que Estados Unidos no ha pagado por el momento su cuota para el presupuesto ordinario de la ONU, han llegado un día después de que Trump afirmara que la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras más de dos años de ofensiva militar israelí, "podría" reemplazar a Naciones Unidas, si bien agregó que "hay que dejar que la ONU continúe porque su potencial es enorme".