La ONU pide "anular" la condena y liberar a Jimmy Lai: "Es incompatible con el derecho internacional"

Archivo - El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai. - Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido "anular" la condena contra el empresario de medios de comunicación Jimmy Lai en Hong Kong, afirmando que la sentencia "criminaliza" la libertad de expresión y "es incompatible con el Derecho Internacional", por lo que reclama su puesta en libertad.

En un comunicado de su oficina, Turk "deplora" la condena a 20 años de prisión impuesta por la Justicia de Hong Kong tras la sentencia por los cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, recordando que los cargos se enmarcan en la legislación de seguridad nacional con la que China limita la independencia del enclave.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras revisar el veredicto contra Lai, subraya su "preocupación" de que la condena "criminalice el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y de asociación", basándose ampliamente en "conductas anteriores" a la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional.

La sentencia "pone de relieve cómo las disposiciones vagas y excesivamente amplias de la legislación de seguridad nacional de Hong Kong pueden interpretarse y aplicarse de manera contraria a las obligaciones internacionales de derechos humanos de Hong Kong", afirma el comunicado de la oficina de Turk, que a renglón seguido pide que el veredicto sea "anulado de inmediato" por ser "incompatible con el derecho internacional".

Asimismo, reclama la puesta en libertad "inmediata" de Lai "por motivos humanitarios", recordando su avanzada edad, su estado de salud y los más de cuatro años que ya ha pasado detenido mientras se sustanciaba el proceso judicial.

Igualmente recuerda que otros seis ex empleados del diario 'Apple Daily', un activista y un asistente jurídico han sido condenados este lunes a penas de entre seis y diez años de prisión por cargos presentados en virtud de la legislación de seguridad.

LIBERTAD DE PRENSA DETERIORADA EN HONG KONG

"Jimmy Lai es un editor condenado a 20 años de prisión por ejercer derechos protegidos por el derecho internacional", ha resumido el Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien pone también el foco en que la sentencia haya considerado la interacción con la ONU o sus mecanismos de Derechos Humanos "como un contexto relevante para alcanzar su conclusión de culpabilidad".

La libertad de prensa se ha deteriorado drásticamente en Hong Kong, ha alertado la oficina de Turk, en referencia a la introducción de la ley de seguridad nacional impuesta en 2020. "Muchos medios de comunicación independientes han cerrado, decenas de periodistas han sido arrestados y corresponsales extranjeros han sido objeto de políticas de visado más restrictivas y de requisitos más estrictos de acreditación", ha recordado el representante de la ONU.

Todo esto forma parte de una "tendencia represiva más amplia en Hong Kong", ahonda la ONU, que reitera que "cientos de personas han sido arrestadas y procesadas en virtud de estas leyes" con la que las autoridades hongkonesas han condenado a 175 personas.