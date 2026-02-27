La ONU pide "calma" ante la "violencia" entre Afganistán y Pakistán

Vista general de la capital de Afganistán, Kabul - Europa Press/Contacto/Li Ang

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha hecho este viernes un llamamiento a la "calma" ante la "violencia" entre Pakistán y Afganistán, después de que el Gobierno paquistaní haya declarado una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital, Kabul, y otras ciudades como Kandahar.

"Una vez más, hago un llamamiento a la calma y al respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la protección de los civiles, en las tensiones actuales entre Pakistán y Afganistán , que lamentablemente han desembocado en violencia", ha señalado el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, quien ha afirmado que "una desescalada inmediata es esencial".

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, ha afirmado este mismo viernes que los ataques paquistaníes, enmarcados en la operación 'Ira de la Verdad', han matado a más de 130 supuestos talibán, antes de recalcar que "se estima que hay muchas más bajas en ataques contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar".

El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha confirmado estos bombardeos, si bien ha negado víctimas, después de que las autoridades afganas aseguraran que su oleada de ataques del jueves se había saldado con más de 50 militares paquistaníes muertos a lo largo de la Línea Durand" --que marca el límite entre ambos estados por sus 2.640 kilómetros de longitud--.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.