La ONU pide "frenar la violencia" y "propiciar la justicia" en Colombia tras casi 20 muertos en dos atentados

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha pedido "frenar la violencia" y "propiciar la justicia" en Colombia tras la muerte de casi 20 personas en dos atentados registrados este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el Valle del Cauca, y en Amalfi, Antioquia, ambos departamentos situados en el oeste del país.

"Condenamos firmemente los hechos de violencia ocurridos hoy en Cali y Amalfi. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias", ha indicado la misión de la ONU para Colombia en un comunicado.

Así, ha recalcado que es "imperativo" proteger a la población y propiciar la "actuación judicial" para que los responsables no queden impunes tras unos atentados que han dejado de momento seis y doce muertos, respectivamente.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha anunciado que ya se ha producido la detención de un miembro de Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las extintas guerrillas de las FARC, quien ha sido acusado de haber participado en el atentado de Cali.