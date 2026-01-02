La ONU pide a Israel la retirada del proyecto que contempla la pena de muerte a palestinos en varios casos

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante una rueda de prensa en Nueva York en octubre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este viernes a las autoridades de Israel que retiren el proyecto de ley que contempla la imposición obligatoria de penas de muerte a palestinos por el asesinato de israelíes, argumentando que la propuesta supone un golpe al Derecho Internacional.

"La ONU es muy clara en lo relativo a la pena de muerte y se opone a ella en todas las circunstancias", ha dicho Turk, quien ha recalcado que "es profundamente difícil reconciliar este castigo con la dignidad humana, por lo que genera el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes".

Así, ha destacado que la propuesta de ley "genera otras preocupaciones a nivel de Derechos Humanos, incluido debido a que es discriminatoria al aplicarse exclusivamente a palestinos", según un comunicado publicado por su oficina, que recuerda que el borrador enmienda la ley militar aplicable a Cisjordania para exigir a los tribunales militares la imposición obligatoria de la pena capital por asesinato.

El texto enmendaría además el Código Penal para introducir la pena de muerte por el asesinato de israelíes como "acto de terrorismo", incluida la aplicación retroactiva a condenados por los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes.

La propuesta contempla además la pena capital por actos de "terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público", definidos de forma vaga, por lo que la oficina de Turk recuerda que se viola de varias formas el Derecho Internacional, también en lo relativo a procesos penales e imposición de la pena de muerte a residentes en un territorio ocupado.

En este sentido, Turk ha hecho hincapié en que negar a cualquier palestino residente en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza las garantías de un juicio justo, tal y como contempla la Cuarta Convención de Ginebra, equivale a un crimen de guerra, motivo por el que reclama que el borrador, que ya ha sido aprobado en varias lecturas en el Parlamento israelí, sea descartado.

El proyecto presentado por el partido ultraderechista Otzma Yehudit ha sido defendido públicamente en numerosas ocasiones por el líder de la formación y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien ha llegado a portar un pin con una soga dorada para representar que "los terroristas merecen morir".