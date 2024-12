La ONU pide "moderación" tras la muerte del jefe de las fuerzas de protección nuclear de Rusia

EEUU dice que no está involucrado en el atentado y que "no estaba al tanto" de ello

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha pedido este martes "moderación" tras la muerte del jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, junto a uno de sus asistentes, en un atentado que ha sido reclamado por los servicios especiales de Ucrania.

"Estamos al tanto de los informes sobre el incidente que ha tenido lugar en Moscú hoy y que llevó a la muerte de dos militares rusos. Instamos a todas las partes a que ejerzan la moderación y se abstengan de acciones que puedan aumentar aún más las tensiones", ha declarado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha declarado que no participó en el atentado y que "no estaba al tanto" del mismo. "No es algo en lo que nosotros estuviéramos involucrados", ha remarcado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Sin embargo, el diplomático estadounidense ha hecho hincapié en que Kirillov "era un general que estuvo involucrado en una serie de atrocidades" como el uso de armas químicas contra el Ejército ucraniano. "El Ejército ruso bajo su mando, en una unidad de su mando, ha utilizado agentes antidistubrios en violación del Derecho Internacional en el campo de batalla", ha afirmado.

Kirillov, nacido en 1970, se graduó en la Academia Militar de Defensa Radiológica, Química y Biológica y en 2009 entró a formar parte de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica, unidad que pasaría a encabezar en abril de 2017.

Estas tropas están encargadas de la lucha contra los efectos de las armas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas, conocidas en general como armas de destrucción masiva, y también de las operaciones de seguridad civil en caso de accidente nuclear, bacteriológico, químico o medioambiental.