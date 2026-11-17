Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado este martes de que 2.230 civiles han muerto entre los meses de enero y octubre de este año, 1.630 por ataques con drones en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

En un informe, la oficina ha indicado que se trata de una "cifra de víctimas mortales insoportable" para el pueblo sudanés y ha denunciado la "persistente indiferencia hacia la protección de los civiles". Así, ha aclarado que existe un "patrón consistente a lo largo del conflicto y que incluye objetivos civiles y ataques indiscriminados".

También ha advertido de "represalias" contra civiles acusados de "colaboracionismo" con fuerzas opositoras y ha arremetido contra el uso "de la violencia como arma de guerra". "Siguen produciéndose asesinatos, detenciones arbitrarias y una erosión del espacio público", ha apuntado.

Entre los meses de enero y junio se registraron 1.390 civiles muertos, según estos cálculos, de los cuales más del 80% responden a ataques con drones, una cuestión que se ha vuelto un "claro desafío" para los civiles durante la guerra. "En los siguientes cuatro meses murieron 840 civiles, de los cuales 520 lo hicieron durante ataques con drones", ha añadido.

"Los hechos hablan por sí mismos", ha lamentado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. "Los hallazgos de estos informes nos ofrecen más pruebas, si es que era necesarias, de la falta de cuidado y respeto hacia el sufrimiento de los civiles durante la guerra en Sudán", ha afirmado.

"En plena impunidad, las informaciones muestran graves violaciones del Derecho Internacional. Estas violaciones podrían constituir crímenes de guerra", ha aseverado, antes de advertir de que las zonas más afectadas se encuentran en el centro del país, donde se registran más de dos tercios de las víctimas civiles documentadas --especialmente en Kordofán Norte y Kordofán Sur--.

Las zonas orientales de Sudán también han sufrido ataques con drones, en particular el estado de Nilo Blanco, donde al menos 41 civiles perdieron la vida durante el periodo analizado.

Allí se han registrado ataques contra mercados, hospitales, escuelas, suministros de combustible, fuentes de agua, lugares de desplazamiento y vehículos civiles; algunos de los cuales fueron atacados en repetidas ocasiones.

Según el informe, los ataques con drones contra mercados, sumados a los saqueos y a las restricciones a la libre circulación, han mermado gravemente el acceso a los alimentos. En octubre, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) apuntó a que el conflicto, el desplazamiento y la sequía están aumentando el riesgo de hambruna en partes del país, en un contexto de niveles crecientes de inseguridad alimentaria aguda y desnutrición.