La ONU subraya que "los ensayos nucleares jamás pueden permitirse" tras las declaraciones de Trump

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha subrayado este jueves que "los ensayos nucleares jamás pueden permitirse", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su Administración iba a acelerar las pruebas con este tipo de armas en respuesta a las últimas pruebas armamentísticas de Rusia.

"Desde nuestro punto de vista, y desde el del secretario general (António Guterres), los ensayos nucleares jamás pueden permitirse, bajo ninguna circunstancia", ha declarado el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en una rueda de prensa.

Así, ha recordado que el jefe de la ONU "lleva tiempo afirmando que los riesgos nucleares actuales son alarmantemente elevados y que deben evitarse todas las acciones que pudieran provocar errores de cálculo o una escalada con consecuencias catastróficas".

"No debemos olvidar el desastroso legado de los más de 2000 ensayos de armas nucleares realizados en los últimos 80 años; es decir, durante toda la existencia de Naciones Unidas", ha expresado el portavoz.

Trump ordenó en la víspera al Pentágono que, "debido a los programas de pruebas de otros países", comenzara a probar armas nucleares "en igualdad de condiciones". "Ese proceso comenzará de inmediato", dijo el inquilino de la Casa Blanca a través de su perfil en la red social Truth Social.

Sus declaraciones llegaron después de que Moscú acelerara en las últimas semanas las pruebas de su arsenal nuclear y este mismo martes probara con "éxito" el supertorpedo 'Poseidón', disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, días después de un ensayo con el misil a propulsión nuclear 'Burevestnik'.