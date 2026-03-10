La ONU ve "fundamental" la libre navegación en el estrecho de Ormuz, que vincula a petróleo y fertilizantes

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo y uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Oriente Próximo. - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reivindicado este lunes como "fundamental" el respeto a la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una postura que ha motivado tanto en el Derecho Internacional como en la economía mundial, vinculando el tráfico marítimo en este paso tanto al petróleo como al transporte de fertilizantes y al coste de los alimentos.

"Es fundamental que se respete la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, no solo por el Derecho Internacional, sino también por el papel vital que desempeña en la economía mundial, no solo para el petróleo, sino también para los fertilizantes", ha afirmado en rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

En este sentido, Dujarric ha subrayado que "el aumento del precio del petróleo afectará a todo, incluyendo las operaciones de Naciones Unidas", así como los costes sus operaciones logísticas y los de los alimentos y suministros humanitarios transportados.

Asimismo, ha incidido en que "el cierre del estrecho de Ormuz afectará el acceso mundial a los fertilizantes, lo que incrementará su costo y, a su vez, el coste de la producción de alimentos". Esto, ha precisado, "preocupa" al secretario general.

"Además, subraya una vez más nuestra adicción a los combustibles fósiles, donde los suministros se concentran en unas pocas regiones del mundo", ha apostillado, reivindicando la situación como "una oportunidad para redoblar nuestros esfuerzos en energías renovables".

Las palabras del portavoz de Guterres llegan en una jornada en la que la Guardia Revolucionaria iraní ha prometido que dejará paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz" en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con atacar el país con "20 más fuerza" si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz.

El petróleo ha experimentado en los últimos días una escalada de precios de récord, llegando a superar los 115 dólares el barril este lunes, si bien tanto el barril de Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate, empleado en Estados Unidos, han bajado hasta situarse de nuevo por debajo del umbral de los 90 dólares después de que Trump apuntara a una pronta finalización de la guerra.