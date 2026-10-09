La ONU ve en las sanciones de EEUU al TPI un "duro golpe" a la justicia internacional

Archivo - El portavoz de António Guterres, Stephane Dujarric - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado las sanciones impuestas este viernes por Estados Unidos contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), alertando del impacto que estas tendrán sobre la capacidad de la corte para perseguir los crímenes internacionales. "Supone un duro golpe" para la Justicia, lamenta.

El diplomático portugués "está profundamente alarmado por las repercusiones que se prevén" para el TPI, después de que la Administración Trump lo haya incluido en su 'lista negra', ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric, quien ha incidido en el impacto sobre la "capacidad para seguir desempeñando sus importantes mandatos".

Dujarric ha lamentado lo que ha tildado de "duro golpe para nuestro esfuerzo colectivo en pro de la justicia penal internacional". "La rendición de cuentas por los crímenes internacionales y la administración de justicia a las víctimas son elementos centrales de nuestro compromiso global con la paz, la seguridad, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales", ha recalcado.

Durante su comparecencia, ha reiterado el "apoyo inquebrantable a la independencia" de la Corte y ha emplazado a "todos" los Estados a respetar "sus compromisos en virtud del Derecho Internacional" y apoyar "los esfuerzos destinados a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional".

Sus palabras llegan después de que el Tesoro estadounidense haya dado este viernes un paso más en su campaña contra el TPI como institución, al que acusa de ser un organismo "supranacional corrupto" y "politizado" que abusa de su autoridad, si bien ya había trece jueces y fiscales del TPI sancionados por Washington en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

En esta ocasión, el anuncio de las sanciones se produce solo horas después de conocerse que la exmagistrada del TPI Navanethem 'Navi' Pillay ha sido galardonada con el Nobel de la Paz, un premio abiertamente ansiado por el inquilino de la Casa Blanca.