OpenAI llega a un acuerdo con el Pentágono para implementar sus modelos de Inteligencia Artificial

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha anunciado un acuerdo con el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos para la implementación de sus modelos de Inteligencia Artificial en la red clasificada del Ejecutivo estadounidense, con el que asegura compartir dos de sus principios de seguridad más importantes: "la prohibición de la vigilancia masiva nacional y la responsabilidad humana por el uso de la fuerza, incluyendo los sistemas de armas autónomas".

"El Departamento de Guerra coincide con estos principios, los refleja en la legislación y las políticas, y los incorporamos en nuestro acuerdo", ha aseverado Altman en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha subrayado que "la seguridad de la IA y la amplia distribución de beneficios" son la "base" de su proyecto.

El CEO de OpenAI ha alabado la disposición del Departamento de Defensa durante "todas (sus) interacciones" y ha ensalzado el "profundo respeto" y el "deseo mostrado" desde el Pentágono, con vistas a "asociarse para lograr el mejor resultado posible". Ello implica, entre otras, la incorporación de "salvaguardas técnicas para garantizar que (estos) modelos se comporten correctamente, algo que el DOD también deseaba".

Este sentimiento ha sido asimismo transmitido por el subsecretario de Defensa, Emil Michael, quien --también en redes sociales-- ha celebrado la alianza presentando a la compañía como "un socio confiable y estable". "Cuando se trata de cuestiones de vida o muerte para nuestros combatientes", ha insistido, "contar (con alguien) que actúe de buena fe marca la diferencia al adentrarnos en la era de la IA".

"Implementaremos FDE para respaldar nuestros modelos y, para garantizar su seguridad, los implementaremos únicamente en redes en la nube", ha prometido Altman antes de solicitar al Departamento de Trabajo "que ofrezca estas mismas condiciones a todas las empresas de IA". "En nuestra opinión, todos deberían estar dispuestos a aceptarlas", ha apostillado, manifestando su deseo de que "la situación se desactive, dejando de lado las acciones legales y gubernamentales para avanzar hacia acuerdos razonables".

Este anuncio llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya ordenado a todas las agencias federales dejar de utilizar el modelo de Inteligencia Artificial de la empresa Anthropic, después de que sus directivos se negasen a levantar restricciones e incluir en sus contratos propósitos de uso de la herramienta basados en la "vigilancia doméstica masiva" o el desarrollo de "armas totalmente autónomas".

Previamente, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, se había negado a cumplir con las demandas del Departamento de Defensa en cuanto a las restricciones de uso del modelo de la IA, conocido como Claude, aludiendo a que preferirían no trabajar con el Pentágono a aceptar usos de su tecnología que puedan "socavar, en lugar de defender, los valores democráticos".