La operadora estatal ucraniana informa de cortes eléctricos en la mayoría de regiones por un "ataque masivo" ruso

Efectivos militares bajo la noche de Kiev (Ucrania). - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones de la red eléctrica de Ucrania, lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.

"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.

Las fuerzas rusas continúan atacando posiciones ucranianas todavía y los trabajos para restablecer el suministro comenzarán cuando "la situación de seguridad lo permita".

Asimismo, han advertido a la población que la información publicada con anterioridad sobre cortes eléctricos ya no está vigente debido a esta interrupción de emergencia. "Siga las noticias en las páginas oficiales de las autoridades energéticas regionales de su región", concluye el mensaje.

La infraestructura energética de Ucrania se encuentra gravemente dañada por los ataques rusos que se repiten de manera constante. Este lunes, las autoridades ucranianas denunciaron nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en el este del país, dejando a muchos ciudadanos ucranianos sin suministro en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, y Cherkasi.