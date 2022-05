La oposición armenia acampa en el centro de Ereván y anuncia una campaña de desobediencia civil

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La oposición armenia ha tomado este domingo el centro de la capital armenia, Ereván, y ha anunciado su intención de pasar la noche en la céntrica plaza de Francia como pistoletazo de salida de una campaña de desobediencia civil.

Los concentrados tienen previsto así levantar tiendas de acampada en el centro de la capital con vistas a lanzar una campaña de desobediencia civil a gran escala a partir del lunes, según ha explicado en su intervención ante la manifestación el vicepresidente del Parlamento armenio y líder del partido Federación Revolucionaria Armenia, Ishjan Saghatelián, y recoge la agencia de noticias rusa TASS.

"Queridos compatriotas. Vamos a quedarnos en la plaza de Francia. En un rato se van a levantar tiendas de campaña. Mañana por la mañana, a las 8.30 vamos a iniciar acciones de desobediencia a gran escala", ha explicado Saghatelían.

"Pedimos disculpas a los ciudadanos, pero en particular en el centro de la ciudad no se podrá mover ni un solo coche en unos días. Vamos a conseguir la dimisión de (el primer ministro) Nikol Pashinián," he said.

Los manifestantes han cortado las calles cercanas a la plaza y se han producido enfrentamientos con la Policía.

Desde el 25 de abril, se han llevado a cabo protestas de oposición a gran escala en Armenia, en las que los partidarios del bloque Armenia del que fuera segundo presidente de la república, Robert Kocharián, el Partido Republicano de Armenia y el bloque parlamentario liderado por Artur Vanetsián, conocido como Tengo el Honor, han pedido la destitución del mandatario.

Pashinián ha sido objeto de la ira de sus críticos desde el final del último conflicto con Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj. El primer ministro firmó en noviembre un acuerdo negociado que puso fin a seis semanas de feroces combates en la zona a cambio de concesiones territoriales al Gobierno azerí, interpretadas como una derrota por la oposición.

El Servicio de Seguridad Nacional de Armenia (SSN) ha avisado de que las protestas, en especial las de este domingo, podrían desembocar en "disturbios multitudinarios" en todo el país y ha recomendado el estado de alerta ante posibles enfrentamientos.