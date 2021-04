La oposición birmana pronostica el próximo reconocimiento internacional a su Gobierno de Unidad Nacional

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El recién creado Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, el Ejecutivo contra la junta militar golpista configurado por las fuerzas políticas democráticas del país, la mayoría ahora en el exilio, ha asegurado que varios países se están preparando para reconocerles como las legítimas autoridades de Birmania.

Así lo ha hecho saber este viernes el designado como "ministro del Interior y de Inmigración", Lwin Ko Latt, quien ha asegurado que los primeros reconocimientos podrían llegar "en los próximos días".

Aunque el "ministro" no ha mencionado específicamente los países involucrados, ha dejado caer que entre ellos "se encuentran algunos países occidentales así como un país miembro del mundo árabe que participó en la Primavera Árabe, al que respetamos y envidiamos muchísimo", ha manifestado en relación a la ola de protestas de la pasada década contra los regímenes dictatoriales de la región.

En las últimas horas el también designado como "Ministro de Cooperación", el doctor Sasa, ha instado a los gobiernos internacionales que se nieguen a reconocer la legitimidad "que tanto anhela la junta militar" mientras que el "ministro de Exteriores", Zin Mar Aung escribió una columna en 'The New York Times' en la que pidió a los países, especialmente a los vecinos de Birmania, que reconozcan formalmente al nuevo gabinete, informa el portal Myanmar Now.

Este nuevo ejecutivo consolida así el que se conoce como el Comité para la Representación del Parlamento de la Unión, el organismo que ha concentrado a la oposición política contra los militares que protagonizaron el golpe. Este comité estaba formado en su mayoría por miembros de la Liga Nacional para la Democracia, el partido que se alzó con el triunfo en las elecciones de noviembre, los cuales han pasado a ocupar carteras en este nuevo Gobierno de Unidad Nacional.

Los militares decidieron lanzar el golpe tras denunciar un fraude en los comicios, una acusación todavía por demostrar, y detuvieron tanto al presidente del país, U Wint Myint, y a la consejera de Estado --y líder de facto tanto del partido LND como del país-- Aung San Suu Kyi. Miles de personas han salido a la calle para protestar contra la junta, si bien se estima que unas 715 personas han muerto --cerca de 50 de ellas menores-- y más de 3.000 han sido detenidas.

El nuevo "primer ministro" del Gobierno de Unidad Nacional, Mahn Win Khaing Than ejercía hasta ahora como "vicepresidente segundo" de este comité y líder en funciones dada la incapacitación de sus dos superiores. Ahora mismo se encuentra escondido en el exilio, acusado de "alta traición" por los militares birmanos.

En total, este nuevo Gobierno de unidad, donde el presidente y la consejera de Estado mantienen sus títulos oficiales, está conformado por once carteras, diez ministros y doce viceministros, gracias a la "autoridad conferida por el mandato popular resultante de las elecciones" de noviembre de 2020.

Durante su exilio, el nuevo primer ministro "en funciones", como se le describe en el anuncio oficiosos recogido por el portal Myanmar Now, ha entablado conversaciones con responsables de partidos menores, representativos de las minorías étnicas del país, como el Partido Nacional de Ta'ang (representante del pueblo palaung) o el Partido Democrático del Estado de Kayah (que representaba en el Parlamento los intereses de la minoria karen).