El opositor Henrique Capriles acusa al Gobierno encargado de Venezuela de querer perpetuarse hasta 2030

Archivo - Henrique Capriles, ex candidato a la presidencia de Venezuela, se dirige a los presentes durante una manifestación en la Puerta del Sol, en Madrid. - David Canales / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha acusado este jueves al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez de maniobrar para mantenerse en el poder hasta el año 2030, eludiendo la convocatoria de unas elecciones presidenciales que, según ha defendido, son un mandato constitucional ineludible tras la "falta absoluta" del depuesto Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa que coincide con el inicio de la tercera ronda de diálogo entre Gobierno y oposición --cuyas negociaciones arrancaron el pasado mes de agosto--, Capriles ha rechazado las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la celebración de múltiples comicios al amparo de la Carta Magna venezolana.

"Aquí la primera elección que tiene que hacerse es la presidencial", ha subrayado el opositor, recordando que Delcy Rodríguez "no fue elegida por nadie" y ejerce una "encargaduría circunstancial" ante la certeza de que Maduro "no va a regresar a Venezuela".

En este sentido, el excandidato presidencial ha señalado que la reciente visita de la mandataria a la sede de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en Roma, donde habló de la meta de 'hambre cero' para 2030, evidencia que "su aspiración es llegar a 2030" mediante "cualquier vía", fecha en la que finalizaría el mandato de Nicolás Maduro tras las elecciones de 2024, unos comicios que diversos observadores internacionales determinaron que no fueron libres ni justos.

El dirigente opositor también se ha pronunciado sobre la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de levantar este mismo miércoles las sanciones que pesaban desde 2018 sobre Jorge Rodríguez, excluyéndolo de la 'lista negra' de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Capriles ha enmarcado esta medida de Washington como un "incentivo" para ofrecer garantías a los representantes gubernamentales en la mesa de negociación, aunque ha advertido a la comunidad internacional del peligro de subestimar su "maldad".

"Se quieren vender como nuevos, pero no lo son; son miembros del mismo aparato represivo que ha habido durante los últimos años", ha denunciado, recordando el papel de Delcy Rodríguez en la represión de 2017 y el nombramiento de Diosdado Cabello como ministro del Interior.

Finalmente, Capriles ha cuestionado el "exceso de reconocimiento" que, a su juicio, está otorgando la Administración estadounidense a Delcy Rodríguez, a quien Washington ya retiró las sanciones el pasado mes de abril en el marco de su nueva relación diplomática tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una incursión militar. El opositor ha criticado que el Gobierno intente proyectar normalidad anunciando "firmas de contratos millonarios" y acuerdos económicos que, en la práctica, "no se están traduciendo en mejoras de las condiciones económicas de la gente" ni de los trabajadores venezolanos.