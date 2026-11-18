Archivo - Opositores ugandeses exigen la liberacion de Kizza Besigye y Sam Mugumya, en imagen de archivo, durante una protesta en Nairobi (Kenia) a 3 de noviembre de 2026 - Boniface Muthoni / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El activista opositor ugandés Sam Mugumya ha reaparecido en público este miércoles para comparecer ante un tribunal más de un año después de su detención, considerada por sus defensores como un secuestro, por cargos de traición y ofensas contra la seguridad del Estado.

Asesor del líder opositor ugandés Kizza Besigye, Mugumya ha comparecido ante la sala del Tribunal Militar General en Makindye y, desde ahí, ha sido trasladado a prisión preventiva en Luzira Murchison Bay.

Mugumya, concretamente, está acusado de entablar conversaciones con uno de los grupos armados más temibles de África, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) para organizar ataques contra el Ejército ugandés.

Las ADF son una organización de origen ugandés que lleva años sembrando el terror en República Democrática del Congo donde, de un tiempo a esta parte, opera como filial de la organización yihadista Estado Islámico. Mugumya ha negado todos los cargos, según el pliego de acusaciones recogido por los medios ugandeses.

El principal líder opositor de Uganda, Robert Kyagulanyi alias 'Bobi Wine', ha denunciado que, hasta su reaparición, Mugumya ha sido víctima de "más de un año completo de detención incomunicada y tortura" y destacado el demacrado aspecto que presenta en el juicio.

"Un hombre al que todos conocíamos como fuerte y capaz ahora está muy débil y ya no puede mantenerse en pie por sí mismo. Si alguien aún dudaba de que estamos lidiando con un régimen de monstruos, no de seres humanos, la aparición del camarada Mugumya en el tribunal militar hoy debería disipar esa duda", ha lamentado.