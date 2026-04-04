Opositores bielorrusos denuncian que las autoridades han anulado el pasaporte del Nobel de la Paz Ales Bialiatski

Archivo - Imagen de una protesta en solidaridad con el disidente bielorruso Ales Bialiatski- Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición política de Bielorrusia ha denunciado que las autoridades han anulado el pasaporte del premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, uno de los disidentes más importantes del país, a pesar de que todavía quedaban dos años para que expirara su validez.

La ONG fundada por Bialiatski, el Centro de Derechos Humanos Viasna, ha transmitido un escueto mensaje del opositor, que condena una decisión tan "arbitraria como ilegal".

"Esta es otra forma de represión transnacional destinada a dificultar la vida de los presos políticos deportados fuera del país. Las autoridades están cortando ritualmente nuestros lazos con Bielorrusia. Es un esfuerzo inútil, ya que Bielorrusia siempre estará presente en nuestras acciones y en nuestros corazones", ha asegurado.

Bialiatski fue indultado por las autoridades bielorrusas en diciembre del año pasado junto a otros 122 presos políticos después de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa. El disidente fue trasladado (o "deportado por la fuerza", según la ONG) a Lituania.

Por otro lado, las autoridades bielorrusas han denunciado que la plataforma de vídeos YouTube ha suspendido las emisiones de los tres canales estatales de TV, comenzando por el de la agencia oficial BELTA más las cadenas ONT y STB, por culpa de las sanciones a las que sigue sometida la ex república soviética por su alianza con Rusia en el marco de la guerra de Ucrania.

"El Ministerio de Información de la República de Bielorrusia considera negativa esta medida hostil e infundada y se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias", según un comunicado recogido por la propia agencia Belta.

El medio recuerda que no está sujeto a las sanciones internacionales, hasta donde tiene conocimiento, y lamenta que la matriz de YouTube, Google, no ha proporcionado explicación alguna de los pormenores de la decisión.