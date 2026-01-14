Orbán advierte de que la UE no recuperará los créditos que conceda a Ucrania

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha insistido nuevamente en poner en cuestión la postura de la Unión Europea con respecto a Ucrania y el destino de los préstamos que se le están concediendo a pesar de los "impactantes y escandalosos" casos de corrupción que sacuden al Gobierno de Volodimir Zelenski.

Orbán ha desdeñado el plan para Ucrania presentado este miércoles por la Comisión Europea y ha concluido recalcando la ingenuidad de Bruselas en relación a varias cuestiones, principalmente aquellas que tienen que ver con la recuperación de la financiación que se ha destinado a Kiev y a su final en esta guerra.

"Quien que crea que los préstamos de Bruselas concedidos a Ucrania pueden ser pagados después con reparaciones rusas, o bien desconoce el mundo real o bien esconde la cabeza en la arena para evitar afrontar la realidad", ha apuntado en redes sociales, al tiempo que ha apostado por el triunfo de Rusia.

Asimismo, ha recordado que ya fueron incluso algunos los líderes europeos que han venido rechazando la posibilidad de incautar los activos rusos congelados como medida de pago, debido a sus graves implicaciones legales, y ha puesto en cuestión la credibilidad del Gobierno ucraniano para gestionar estos fondos.

"Quien diga que Ucrania ha logrado 'reformas impresionantes' ignora los impactantes y escandalosos casos de corrupción de los últimos meses", ha señalado Orbán, haciendo referencia el inodoro de oro que los investigadores encontraron en un apartamento de Timur Mindich en Kiev, antiguo socio del presidente Zelenski y cabecilla de la última trama que afecta al Ministerio de Energía.

De igual forma, el primer ministro húngaro ha afeado a los que niegan "que el tiempo no está del lado de Rusia" por falta de valentía o por no querer hacer frente "a los hechos militares, económicas, geográficas y matemáticas básicos".

"La realidad ya llama a la puerta de Bruselas. Es hora de escuchar el sentido común", ha instado Orbán, quien ha cuestionado también las verdaderas intenciones de Ucrania para con la Unión Europea.