Orbán asegura que Putin no descarta reunirse con Zelenski en Hungría

Lamenta la "mala costumbre" de Zelenski de "decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado este miércoles que ha instado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a declarar un alto el fuego "inmediato" en Ucrania y le ha propuesto viajar a Budapest para una reunión en la que también estaría su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, algo que por el momento no se descarta.

Orbán, que ha comparecido ante los medios para valorar su victoria electoral del domingo, ha explicado que la respuesta de Putin a esa hipotética cumbre fue "positiva", siempre y cuando se cumpliesen ciertas condiciones que no están claras. La oferta húngara incluye también entre los invitados al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

Orbán ha sido durante años el principal socio dentro de la UE de Putin, aunque su Gobierno ha apoyado las sucesivas rondas de sanciones contra Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. El primer ministro húngaro considera "obvio" que "los rusos son los agresores" en este caso y, por tanto, se ciñe a la posición de los Veintisiete.

Sin embargo, también ha reiterado que no expulsará a diplomáticos rusos que no retirará ciertas líneas rojas como las sanciones generalizadas al suministro energético. De hecho, Orbán ha asegurado que Budapest no tiene ningún problema para acatar la orden rusa de pagar la energía en rublos, como ha reclamado Moscú en represalia a las sanciones, según declaraciones difundidas por el Gobierno húngaro.

Orbán también se ha opuesto al envío directo de armas a Ucrania e incluso ha prohibido que se utilice territorio húngaro para trasladar estos equipos. Su posición le ha valido exhortos explícitos por parte de Zelenski, que ha instado a Hungría a ser más contundente en su distanciamiento de Rusia.

Zelenski "tiene la mala costumbre de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer", ha lamentado Orbán en su comparecencia.