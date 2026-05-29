La OTAN condena "la imprudencia de Rusia" tras el impacto de un dron en un edificio residencial en Rumanía

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Ludvig Thunman / Zuma Press / Europa Press / Conta

BRUSELAS 29 May. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha condenado este viernes la "imprudencia de Rusia" después de que un dron impactara durante la madrugada de este viernes contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, situada cerca de la frontera con Ucrania, en el marco de una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructuras ucranianas próximas al territorio rumano.

En un mensaje en redes sociales, la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, se ha hecho eco de que en la madrugada un edificio de apartamentos rumano ha sido alcanzado "por un dron mientras Rusia atacaba" infraestructura ucraniana cerca de la frontera.

"Condenamos la imprudencia de Rusia. La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones", ha sostenido, detallando que el secretario general de la organización, Mark Rutte, está "en contacto" con las autoridades rumanas.

Las declaraciones de la OTAN tienen lugar después de que un dron haya impactado contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio.

"Un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto", ha informado el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

Este suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha indicado la cartera de Defensa en su misiva.

Este incidente tiene lugar días después de que un dron ucraniano entrara por error en el espacio aéreo de otro Estado miembro de la OTAN, Estonia, y después de que drones rusos llevaran a Letonia y Lituania a declarar alertas por la posible incursión de estos en sus territorios.