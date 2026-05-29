Zelenski reclama "intensificar" la presión contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumanía

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, participa en un evento en Kiev. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este viernes "intensificar" la presión contra Rusia tras el impacto en la madrugada de este viernes de un dron contra un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, que deja dos heridos.

"Es efectivamente necesario intensificar la presión sobre Rusia para que esta guerra no se prolongue ni se expanda", ha afirmado el mandatario ucraniano en respuesta al incidente registrado en Rumanía, país socio de la Unión Europea y de la OTAN.

Según ha recalcado, el episodio en Rumanía sucede tras un "ataque deliberado" contra la región de Odesa, que limita con Rumanía. "Este fue otro ataque cínico más contra la infraestructura civil en nuestras ciudades y en nuestras aguas, dirigido contra buques contenedores civiles", ha indicado, señalando que a raíz de este ataque un dron impactó contra un edificio residencial en suelo rumano.

"Deseamos a los heridos una pronta recuperación. Estamos listos para apoyar a Rumanía de la manera que sea necesaria en estas circunstancias. Confiamos en que las nuevas medidas de sanciones de la Unión Europea contra Rusia sean verdaderamente contundentes y hagan que Rusia sienta que sus ataques representan pérdidas significativas para la propia Rusia", ha subrayado el dirigente ucraniano, reiterando que esa sería la respuesta "justa" ante la situación.

Este incidente tiene lugar días después de que un dron ucraniano entrara por error en el espacio aéreo de Estonia, y después de que drones rusos llevaran a Letonia y Lituania a declarar alertas por la posible incursión de estos en sus territorios lo que ha generado alarma en los países bálticos que han señalado que las incursiones "no deben convertirse en una nueva realidad".