La OTAN dice que el acuerdo de EEUU sobre Groenlandia "es muy bienvenido"

Archivo - El almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN - Mauro Scrobogna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha celebrado este sábado el acuerdo anunciado en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la seguridad en Groenlandia alcanzado con las autoriades de Dinamarca y con las de este territorio autónomo danés.

El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, ha señalado que "desde el punto de vista de la OTAN, se trata de un acuerdo, por lo que es muy bienvenido" durante una rueda de prensa al término de un encuentro con los jefes de Defensa de los países aliados en Copenhague.

Dragone ha considerado además que "desde el punto de vista militar, hay muchas actividades en marcha allí", incluida la operación 'Artic Sentry', "que supone un enorme compromiso para la OTAN".

Por otra parte, un portavoz de la Alianza Atlántica ha aplaudido el acuerdo, que "contribuirá a fomentar la seguridad, la estabilidad y la cooperación en esta región vital", unas declaraciones recogidas por la cadena británica Sky News.

Este mismo sábado, el Centro del Mando Conjunto de la Fuerza (JFC, por sus siglas en inglés) de Norfolk ha informado en sus redes sociales que "los F35 daneses han aterrizado por primera vez en Groenlandia, entrenando junto a F16 estadounidenses y F18 canadienses en el Alto Norte".

"Apoyados por reabastecimiento en vuelo francés y la Fuerza de Alerta Temprana, las aeronaves aliadas entrenaron para integrarse a través de vastas distancias y exigentes condiciones árticas", ha agregado. "Múltiples Aliados. Capacidad integrada. Ártico listo", ha zanjado.

El inquilino de la Casa Blanca ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región, asegurando que tiene una "vigencia indefinida" y que no supondrá "ningún coste" para su administración.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo, si bien Frederiksen habla de "seguridad compartida" y destaca que el texto "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".