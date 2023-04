La OTAN discutirá este martes un plan de apoyo multianual a Ucrania, en el día de ingreso de Finlandia

Archivo - Monumento y banderas de la OTAN en Bélgica - Europa Press/Contacto/Zheng Huansong - Archivo

Tratará el papel de China en Ucrania y su amenaza al orden mundial en pleno carrusel de viajes de líderes a Pekín



BRUSELAS, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la OTAN se reunirán en Bruselas este martes y miércoles en una cita marcada por el ingreso de Finlandia en la Alianza y por la reunión con Ucrania en el marco de la comisión conjunta, el encuentro más explícito entre la OTAN y Kiev desde el inicio de la guerra de agresión rusa.

Con el marco de la entrada de Finlandia en la OTAN, que se concretará con una ceremonia previa con el presidente finlandés, Sauli Niinisto, los titulares de Exteriores aliados se reunirán con su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba, y discutirán el apoyo militar a largo plazo, con acuerdos militares en el horizonte ante un conflicto que amenaza con alargarse.

"No sabemos cuándo terminará esta guerra, pero cuando lo haga, tendremos que tomar medidas para que Ucrania pueda disuadir futuras agresiones y que la historia no se repita", ha asegurado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes de la reunión, para señalar que la intención es trabajar en un "programa plurianual" de apoyo a Ucrania.

Desde el inicio del conflicto, los miembros de la OTAN han destinado 65.000 millones en asistencia militar a Ucrania, entre ellos el envío de carros de combate y cazas, caso de Polonia y Eslovaquia. "Discutiremos como podemos aumentar el apoyo y fortalecer a las fuerzas ucranianas en su transición de equipamientos soviéticos a estándares de la OTAN", ha asegurado, si bien el diálogo con Kiev se centrará en el respaldo político, ya que el suministro de armas se sustancia en el grupo de Ramstein.

DISCUSIÓN SOBRE CHINA CON SOCIOS DEL PACÍFICO

El papel de China en el contexto de la guerra de Ucrania y su vínculo con Rusia será objeto de discusión en la jornada del jueves, en la que la OTAN tratará el "creciente alineamiento" entre Pekín y Moscú y se espera un mensaje de alerta sobre el posible envío de ayuda militar del gigantes asiático, una posibilidad que la organización califica de "enorme error".

Los recelos de la OTAN hacia la segunda potencia mundial van en aumento después de señalarla como amenaza al orden mundial en su concepto estratégico de 2022. Ahora Stoltenberg ha afirmado que China se alía con Rusia frente a los valores democráticos, por lo que resulta clave que los aliados de la OTAN "permanezcan unidos", también junto a socios afines como Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, que participarán en la cita.

En medio del carrusel de viajes de líderes a China para tratar la cuestión de Ucrania, con la propuesta de doce principios de Pekín para poner fin al conflicto, la Alianza Atlántica señala que pese a tener algún punto interesante, la iniciativa peca de "equidistante", critica las sanciones internacionales y denuncia la expansión de la OTAN, aparte de no tener en cuenta las demandas de Ucrania.

"Hoy por hoy, no se puede calificar como un punto de partida", aseguran fuentes aliadas, que consideran que el papel de China no es de aplicación práctica y recalcan el respaldo a la propuesta de Kiev para una solución "justa y duradera" que garantice que la situación no se repite en unos años.

PLAN PARA LA VECINDAD SUR

La reunión de ministros de Exteriores también será la oportunidad de tratar la relación con la vecindad sur, un área en la que España, junto a aliados como Portugal e Italia, tiene especial interés, al entender que las amenazas a la seguridad para el área euroatlántica cada vez más provienen del norte de África y el Sahel.

La idea es poner sobre la mesa la necesidad de un plan de actuación a largo plazo para aumentar la relación con la región, especialmente con los países del Sahel, que pase por reforzar el diálogo político y la cooperación en materia de seguridad.

La meta, explican fuentes aliadas, es que se concrete un encargo para desarrollar ese plan en la cumbre de Lituania del mes de julio con la vista puesta en culminarlo los meses sucesivos.