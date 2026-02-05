La OTAN pide "contención" tras expirarse el Nuevo START y afea la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia

Archivo - Bandera de la OTAN - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha pedido "contención y responsabilidad" tras la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START firmado entre Estados Unidos y Rusia, y ha afeado a Moscú su "retórica nuclear irresponsable" por su "postura de intimidación estratégica".

Fuentes de la OTAN han indicado a Europa Press que, una vez expirado este mismo jueves el tratado de reducción de armas nucleares firmado por Washington y Moscú en 2010 sin que las partes hayan acordado una prórroga, "la contención y la responsabilidad" con el arsenal nuclear "son fundamentales para la seguridad global".

En este contexto, la alianza ha avisado de que en los últimos tiempos Rusia "ha incrementado su dependencia de los sistemas de armas nucleares" y ha estado desarrollando "nuevos sistemas nucleares", además de "desplegar capacidades" de misiles de corto e intermedio alcance con doble capacidad.

Para la OTAN, "la retórica nuclear irresponsable de Rusia y su señalización nuclear coercitiva" demuestran "una postura de intimidación estratégica", toda vez que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia suspendía su participación en el Nuevo START en febrero de 2023, en medio de la invasión de Ucrania.

La OTAN también ha señalado a China, que "continúa ampliando y diversificando rápidamente" su arsenal nuclear, con más ojivas y "un mayor número de sistemas de lanzamiento sofisticados" para establecer "una tríada nuclear".

Pese a este contexto, la Alianza Atlántica ha reafirmado su apuesta por la adopción de "las medidas necesarias" para garantizar "la credibilidad y la eficacia" de la postura general de disuasión y defensa de la alianza.