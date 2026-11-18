Un cohete Starship de SpaceX (Ship 42 y propulsor Super Heavy Booster 22) despega desde la plataforma de lanzamiento orbital 2 de Starbase, Texas (Estados Unidos), el 13 de noviembre de 2026. - Charles Briggs / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha anunciado la puesta en marcha de 'Starlift', una iniciativa multinacional con la que pretende garantizar el lanzamiento urgente de satélites militares mediante el uso de cohetes comerciales, con el objetivo de reforzar el acceso al espacio de los países aliados y mejorar su capacidad de respuesta ante posibles amenazas o necesidades operativas.

El proyecto, presentado este martes durante la conferencia de innovación en defensa NATO Edge 26 celebrada en Esmirna (Turquía), permitirá a los países participantes reservar plazas en cohetes comerciales para poner en órbita satélites militares, apoyándose en una red de bases espaciales repartidas por los países de la Alianza Atlántica y Corea del Sur.

Para ello, la OTAN prevé realizar pruebas y ensayos destinados a mejorar las infraestructuras de lanzamiento y la logística de los países participantes, así como intercambiar buenas prácticas y coordinar la gestión del tráfico aéreo y marítimo para garantizar la seguridad de las operaciones, tanto las programadas como las que deban realizarse con poca antelación.

La Alianza también considera que agrupar la demanda de lanzamientos y coordinar las necesidades de los países participantes permitirá facilitar el acceso a estos servicios y fomentar nuevas inversiones en la industria espacial.

"'Starlift' conectará a los países participantes con proveedores comerciales de lanzamientos y bases espaciales para hacer que el acceso al espacio sea más resiliente, ágil y rentable", ha destacado la portavoz de la OTAN, Allison Hart, en un mensaje publicado en redes sociales.

Según ha explicado la organización, garantizar un acceso "fiable" al espacio resulta esencial para las operaciones militares, especialmente en ámbitos como las comunicaciones, la navegación, la Inteligencia y los sistemas de alerta temprana.

La iniciativa, en desarrollo desde 2024, cuenta con la participación de diez Estados miembros de la Alianza --Bélgica, Canadá, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Turquía y Reino Unido--, además de Corea del Sur, que se han comprometido a financiarla a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés).