Otros dos detenidos por las protestas contra el ICE en una iglesia de Minnesota

Unas protestas contra las redadas migratorias a las afueras de una iglesia en Minnesota - Europa Press/Contacto/Renee Jones Schneider

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha anunciado que otras dos personas más han sido arrestadas en relación con las protestas que se produjeron en enero contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la iglesia de Saint Paul, ubicada en el estado de Minnesota, en la que fue detenido el conocido periodista Don Lemon.

"Hemos realizado dos arrestos más en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota: Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson", ha indicado Bondi en un breve mensaje publicado este lunes en redes sociales.

Según la acusación, Lemon y los demás coacusados --entre los que se encuentran Austin y Richardson-- han sido acusados de dos delitos federales, entre ellos conspiración de violar los derechos constitucionales de terceros y violación a la llamada Ley FACE, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas contra "cualquier persona que ejerza o busque ejercer legalmente el derecho de libertad religiosa de la Primera Enmienda en un lugar de culto religioso".

La Ley FACE se aprobó en 1994 para garantizar que las pacientes que querían llevar a cabo un aborto pudieran acceder de forma segura a las clínicas, al igual que el personal sanitario, en medio de las protestas de activistas antiabortistas. Posteriormente se incluyó una cláusula que preveía sanciones por interrumpir el culto en iglesias.

Los demás cargos contra Lemon y el resto de coacusados se basan en una legislación llamada Ley de Conspiración contra los Derechos, que fue promulgada para prevenir los delitos relacionados con el Ku Klux Klan, si bien se revisó más tarde para que pudiese ser aplicada a una amplia gama de violaciones de los derechos constitucionales.

El conocido expresentador de la cadena CNN, que fue liberado el viernes, defendió que la "Primera Enmienda de la Constitución protege (el) trabajo" que ha estado haciendo "durante los últimos 30 años", que es "cubrir las noticias".

La ONG Freedom of the Press Foundation ha advertido de que estos arrestos, sustentados en teorías "falsas", son "claras advertencias dirigidas contra otros periodistas". "El mensaje inequívoco es que los periodistas deben actuar con cautela, ya que el Gobierno está buscando cualquier forma de atacarles", indicó.