Ouattara marcha en cabeza hacia un polémico cuarto mandato en Costa de Marfil, según los resultados parciales

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, marcha en cabeza para obtener un cuarto mandato al frente del país, según los resultados provisionales publicados por la comisión electoral tras las elecciones del 25 de octubre, en las que hizo frente a opositores con pocas posibilidades tras la eliminación de las candidaturas de sus tres principales rivales.

La Comisión Electoral Independiente (CEI) marfileña ha publicado los resultados provisionales de diversos departamentos, con Ouattara al frente en todos los recuentos con márgenes que van desde el 67,91 por ciento de los votos en Botro y el 69,98 en Sikensi --los únicos dos en los que ha estado por debajo del 70 por ciento de las papeletas-- hasta el 99,68 en Kong y en Kani, donde ha obtenido sus mejores resultados.

El organismo recoge así que el mandatario ha obtenido más del 95 por ciento de los apoyos en 19 de un total de 74 con el recuento finalizado, con más del 90 por ciento en 27 del total, con lo que Ouattara se perfila como claro favorito a un polémico cuarto mandato, especialmente después de la eliminación de las candidaturas de los principales opositores, entre ellos el expresidente Laurent Gbagbo.

Ouattara, quien ocupa el cargo desde 2011, prometió en un primer momento que solo estaría dos mandatos al frente del país, dio marcha atrás en 2020, cuando se presentó tras la repentina muerte del entonces primer ministro y candidato gubernamental, Amadou Gon Coulibaly, obteniendo un tercer mandato con más del 94 por ciento de las papeletas después de que la oposición boicoteara la votación.

Dichos comicios sumieron al país en una nueva crisis política, si bien finalmente un proceso de diálogo permitió limar asperezas, incluida la vuelta al país de Gbagbo después de ser absuelto por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de los cargos por presuntos crímenes contra la humanidad que pesaban contra él por su papel en el conflicto entre 2010 y 2011, desatado tras su negativa de reconocer su derrota en las urnas.

En esta ocasión, Ouattara ha justificado que su candidatura es permisible debido a que la reforma constitucional aprobada en 2016 puso su contador a cero, por lo que en la actualidad se estaría presentando a un segundo mandato, un extremo criticado por la oposición, que ha denunciado un incremento de la represión, con cientos de detenidos durante los últimos días.

El presidente hacía frente en las urnas a Simone Ehivet Gbagbo, quien fuera primera dama entre 2001 y 2011 --llegando a estar imputada por el TPI por presuntos crímenes de guerra durante el conflicto, si bien las autoridades se negaron a entregarla a la corte--, el exministro de Comercio Jean-Louis Billon, la exministra de Asuntos Sociales y Mujer Henriette Lagou Adjoua, y Ahoua Don Mello, de 67 años, anteriormente aliado de Gbagbo y, de hecho, su portavoz durante el conflicto entre 2010 y 2011.

Billon ha sido el primero en reconocer su derrota y felicitar a Ouattara, al tiempo que ha manifestado en su cuenta en Facebook que "el futuro que se anticipa no será sencillo". "Hay muchas incertidumbres. Solo la unión y la preservación de la paz permitirán a nuestra nación superarlo todo", ha apuntado, antes de felicitar igualmente al resto de candidatos que se presentaron a las elecciones.