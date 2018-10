Los padres inmigrantes no serán juzgados en Estados Unidos por el momento, según NYT

Publicado 26/06/2018 2:54:50 CET

WASHINGTON, 26 Jun. (Reuters/EP) -

El jefe de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, Kevin McAleenan, ha asegurado este lunes que los padres que cruzan de forma ilegal de México a Estados Unidos con sus hijos, no serán juzgados por el momento a pesar de la intención del presidente, Donald Trump, de continuar con una política de "tolerancia cero" sobre la inmigración ilegal.

McAleenan ha señalado que los agentes fronterizos no entregarán a los inmigrantes a las autoridades criminales hasta que el gobierno de Estados Unidos pueda averiguar cómo procesarles sin separarles de sus hijos, según ha informado el diario 'The New York Times'.

Esto podría marcar una vuelta a la política de "captura y liberación" a la que Trump se ha opuesto ya que el Gobierno no tiene suficiente espacio en los centros de detención existentes, según el diario.

Trump se ha enfrentado este mes a un protesta global por los niños inmigrantes que fueron separados de sus padres después de que su Administración anunciara en abril que detendría y enjuiciaría a todos los que entraran en Estados Unidos de forma ilegal.

El magnate puso este miércoles fin a la política de separación familiar, pero el Gobierno aún tiene que enviar a más de 2.000 niños a sus familias.