Países Bajos abre la puerta a desplegar tropas en Groenlandia para "mantener la seguridad en el Ártico"

MADRID, 15 Ene.

Las autoridades de Países Bajos han abierto este jueves la puerta al despliegue de tropas en Groenlandia con la vista puesta en "mantener la seguridad en el Ártico" y participar en posibles maniobras militares junto a Dinamarca y otros aliados de la OTAN en la zona, a medida que se recrudecen las amenazas de Estados Unidos contra la isla.

El ministro de Defensa neerlandés, Ruben Brekelmans, ha abordado así la "misión de reconocimiento conjunta, que estará liderada por Dinamarca" y tendrá lugar de forma previa a futuras maniobras militares en el Ártico. Para ello, ha explicado, "Países Bajos enviará un alto cargo de la Marina Real Neerlandesa".

"El objetivo de este reconocimiento es definir las opciones para unas maniobras conjuntas en la región ártica. Sobre esta base se planificará y organizará con mayor detalle esta maniobra", ha apuntado, al tiempo que ha afirmado que el "próximo paso podría ser un despliegue mayor de la OTAN".

En este sentido, ha aclarado que estas cuestiones "se debatirán en mayor profundidad con los países miembros de la Alianza", una cuestión sobre la que el Gobierno neerlandés "se ha mostrado positivo".

Esta misión de reconocimiento, que estará encabezada por Dinamarca, no es una maniobra militar en sí, pero supone una fase previa cuyo objetivo es abordar la posibilidad de poner en marcha maniobras militares conjuntas en la región.