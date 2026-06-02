Países Bajos alerta de "daños" en las relaciones con Alemania por los controles en la frontera

Archivo - Imagen de archivo de una protesta contra las políticas antiinmigratorias en la ciudad de Nimega. - Europa Press/Contacto/Ana Fernandez - Archivo

COLONIA (ALEMANIA), 2 (DPA/EP)

El alcalde de la ciudad neerlandesa de Nimega, Hubert Bruls, ha alertado este martes de que los controles establecidos por las autoridades alemanas en la frontera están "dañando" las relaciones entre dos países que generalmente se han tratado "como amigos".

"Cuando se introdujeron estos controles temporales en 2024, pude entender la necesidad de aprobarlos, pero después de casi dos años, siguen dañando las relaciones entre los dos países", ha afirmado Bruls.

Estos controles han derivado a en grandes atascos en el lado neerlandés de la frontera, además de en un aumento de las quejas. Bruls ha advertido de que estos problemas son diarios y afectan a los usuarios locales y a los comercios de la región, lo que supone un mayor coste.

"Los dos países han atravesado periodos oscuros en su larga historia, pero en los últimos 80 años los lazos han sido cada vez más fuertes, algo que ahora se ve amenazado por estas medidas", ha denunciado.

Alemania introdujo estos controles en todas sus fronteras en septiembre de 2024 para frenar la entrada de migrantes a través de esta vía. Estas medidas se han extendido en tres ocasiones, por lo que seguirán vigentes al menos hasta mediados de septiembre de 2026.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha señaldo que tiene previsto mantener las medidas a pesar de que se ha constatado un descenso de la entrada de solicitantes de asilo en el territorio alemán, que forma parte del espacio Schengen --y, por lo tanto, solo puede introducir este tipo de controles de forma temporal--.