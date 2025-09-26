Países Bajos defiende la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, ha afirmado este jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas que su Gobierno interino quiere "suspender" el Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea e Israel, dos semanas después de que la Comisión Europea propusiese una suspensión parcial del mismo.

"Declaramos claramente que queremos suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel, rechazar los productos procedentes de asentamientos ilegales y dejar de emitir licencias de exportación de armas", ha afirmado, subrayando que "esta guerra, este sufrimiento, debe terminar ya".

El dirigente neerlandés se ha comprometido a seguir, "tanto a nivel nacional como europeo, instando al Gobierno israelí a que cambie drásticamente su rumbo", y ha mostrado el apoyo de su gabinete a "la propuesta de la Comisión Europea de restringir la inversión en empresas israelíes que desarrollan tecnologías de doble uso". Asimismo, ha pedido "el acceso seguro, sin trabas e ilimitado de la ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza, incluida la ayuda de la ONU".

En línea con lo expuesto por otros líderes europeos, ha declarado que "no hay cabida para (el Movimiento de Liberación Islámica) Hamás en la futura gobernanza de la Franja de Gaza", como parte de la solución de dos Estados, que ha defendido como "la única vía" para terminar con la situación actual en el enclave palestino.

"Con la firma de la Declaración de Nueva York, también por parte de Países Bajos, estamos dando un paso hacia una paz duradera", ha señalado en referencia al reconocimiento de Palestina como Estado, acometido en este escenario por otros países como Francia, Canadá o Australia.

Las palabras de Schoof han llegado quince días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiese la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel, así como la detención de todos los pagos en este área.

Con todo, una alianza de más de 80 organizaciones de la sociedad civil reclamó a la semana siguiente la suspensión del acuerdo precisando que se prohibiese "explícitamente la importación de bienes" desde los asentamientos israelíes en territorios palestinos.

La posición de Países Bajos frente a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha sido un asunto especialmente delicado para el Ejecutivo que dirige Schoof, en particular tras la salida a finales de agosto de cinco ministros del partido Nuevo Contrato Social (NSC), que pedían un endurecimiento de las medidas contra Israel.