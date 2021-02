Países Bajos extiende las restricciones vigentes por la pandemia de COVID-19 hasta marzo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Países Bajos ha extendido este lunes las restricciones vigentes por la pandemia de COVID-19, incluido el toque de queda, hasta el 2 de marzo con el objetivo de ayudar a frenar la propagación de la enfermedad.

Así, los ciudadanos no podrán salir de casa después de las 21.00 horas si no es por una razón esencial. Del mismo modo, la hostelería y los negocios no esenciales continuarán operando para ofrecer productos para llevar, mientras que las profesiones de contacto que no sean del ramo sanitario tampoco podrán reanudar sus actividades.

El ministro de Justicia, Ferdinand Grappehaus, ha asegurado que si las autoridades pueden levantar el toque de queda antes de la fecha propuesta, lo harán, según ha informado el diario 'De Telegraaf'.

Además, ha admitido que el efecto de esta restricción no se refleja en las cifras de infección, pero ha señalado que la medida conlleva menos movilidad y menos visitas a domicilios, que es lo que buscan las autoridades en última instancia.

En varias ciudades de Países Bajos se registraron disturbios en los primeros días del toque de queda, la medida más severa introducida por el Ejecutivo en lo que va de pandemia.

Hasta el momento, Países Bajos ha contabilizado más de un millón de personas contagiadas de la COVID-19, incluidas más de 14.500 víctimas mortales a causa de la enfermedad.