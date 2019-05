Países Bajos paraliza su misión en Irak por motivos de seguridad

Publicado 15/05/2019 15:03:59 CET

El Gobierno de Países Bajos ha dejado en suspenso su actual misión militar en Irak tras la escalada de tensiones en la región, horas después de que Alemnania también anunciase una decisión similar y de que Estados Unidos ordenase retirar a todo su personal diplomático no esencial.

Los militares holandeses --alrededor de medio centenar-- contribuyen, junto a tropas de otros países, en la formación de las fuerzas iraquíes en la ciudad de Erbil, capital del Kurdistán iraquí.

Un portavoz del Ministerio de Defensa ha atribuido la medida a razones de seguridad, aunque no ha entrado en más detalles, según la cadena de televisión NOS. No obstante, este portavoz sí ha aclarado que el Gobierno holandés no se plantea por ahora retirar las tropas.

El Mando Central de las fuerzas de Estados Unidos advirtió el martes de "amenazas inminentes" sobre las tropas norteamericanas en Irak por parte de fuerzas respaldadas por Irán. Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado coincidiendo con el primer aniversario de la ruptura norteamericana del pacto nuclear de 2015.

Emiratos Árabes Unidos denunció el domingo que cuatro buques comerciales habían sufrido actos de sabotaje frente a las costas de Fuyaira, uno de los principales puertos cerca del estrecho de Ormuz, un paso vital para el transporte naval de petróleo a nivel internacional.