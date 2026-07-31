Países Bajos pide a España hacer "lo necesario" para "proteger las fronteras exteriores de la UE"

Archivo - El ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos han mostrado este viernes su "preocupación" ante la crisis migratoria que está viviendo Ceuta y han pedido al Gobierno español hacer "lo necesario" para "proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea".

"Desarrollos preocupantes en Ceuta. Confiamos en que España haga lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la UE y en que Marruecos también tome las medidas adecuadas", ha aseverado el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen.

En este sentido, ha informado de que durante la mañana de este viernes ha mantenido conversaciones con representantes españoles y marroquíes para abordar el asunto. "Es bueno que la Comisión Europea haya ofrecido ayuda", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

La Comisión Europea dijo el jueves estar siguiendo de cerca la crisis en Ceuta y ofreció apoyo al Gobierno de España.

Miles de inmigrantes han accedido desde el jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España, mientras que al menos 16 habrían perdido la vida en las últimas 24 horas.