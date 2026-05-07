Los países del Golfo apoyan a EAU y rechazan las acusaciones de Irán de colaboración con EEUU

Archivo - El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi - Europa Press/Contacto/Dmitry Feoktistov - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, ha manifestado este miércoles su "enérgica condena y denuncia" de las "falsas e inaceptables acusaciones" presentadas por el Ministerio de Exteriores iraní, que el miércoles difundía su propia condena sobre la "connivencia" de Emiratos Árabes Unidos (EAU) con las "partes hostiles" a Teherán al tiempo que presumía de "moderación" y negaba haber atacado territorio emiratí.

Así lo ha expresado Albudaiwi en un comunicado transmitido por el Consejo que recoge "la más enérgica condena y denuncia" por parte de su secretario general sobre "las falsas e inaceptables acusaciones formuladas en el texto emitido por el Ministerio de Exteriores de Irán en relación con Emiratos Árabes Unidos".

"Estas afirmaciones engañosas constituyen una extensión de la escalada y la provocación adoptadas por Irán hacia los países de la región", reza la nota en la que el CCG acusa a Teherán de haber "persistido en sus brutales ataques contra el territorio de EAU" y de proseguir con "sus flagrantes intentos de distorsionar los hechos, en flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales".

En concreto, el secretario general ha considerado que "contenido de la declaración iraní refleja una clara determinación de avivar las tensiones y desestabilizar la seguridad y la estabilidad regionales", añadiendo que esto reafirma una postura "hostil" por parte de la República Islámica que "amenaza la seguridad de la región y la paz de sus pueblos".

En este sentido, Albudaiwi ha destacado que todos los Estados miembros del Consejo --Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar-- se solidarizan con Abu Dabi y "apoyan todas las medidas que adopten para preservar su seguridad, estabilidad y soberanía", sosteniendo que la seguridad emiratí "es parte integral de la seguridad colectiva" del grupo.

El Consejo del Golfo ha respondido así al comunicado emitido a última hora del pasado miércoles por el Ministerio de Exteriores iraní, en el que la cartera que dirige Abbas Araqchi condenó "acciones destructivas de los gobernantes de Abu Dabi en connivencia con las partes hostiles contra la República Islámica de Irán, incluyendo el hecho de seguir albergando sus bases y equipos militares" y advirtió sobre "las peligrosas consecuencias de esta situación para la paz y la estabilidad regionales".

En este sentido, la diplomacia iraní aseguró que "las autoridades de Abu Dabi han cooperado visiblemente con el agresor estadounidense", en alusión a la actividad militar de Estados Unidos en la región y su bloqueo del estrecho de Ormuz. Esa supuesta colaboración emiratí fue calificada por Teherán como parte de "un enfoque contrario al principio de buena vecindad, que viola los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y amenaza la seguridad y los intereses nacionales de Irán".

"A pesar de ello, la República Islámica de Irán ha demostrado la máxima moderación, actuando con responsabilidad y respetando el bien común de la región", alegó entonces, rechazando al hilo "las falsas afirmaciones de Abu Dabi sobre el supuesto lanzamiento de misiles y drones iraníes contra Emiratos Árabes Unidos", cuyas autoridades denunciaron el lunes un ataque contra una instalación petrolera en Fuyaira y otro contra un buque vinculado a la petrolera Abu Dhabi National Oil Company (ANDOC) que transitaba por el estrecho de Ormuz.

En cambio, la cartera de Araqchi subrayó que el "objetivo exclusivo" de las "acciones defensivas de las Fuerzas Armadas" iraníes era "repeler las hostilidades de Estados Unidos" y no afectar a Emiratos, si bien instó a Abu Dabi a "abstenerse de seguir colaborando" con "Estados Unidos y el régimen sionista", recordando al tiempo que Teherán "no escatimará esfuerzos para adoptar las medidas necesarias y apropiadas para defender sus intereses y su seguridad nacional".