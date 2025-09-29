Pakistán acusa a Modi de "arrastrar la guerra al deporte" por sus palabras tras un partido de críquet

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha acusado este lunes al primer ministro de India, Narendra Modi de "arrastrar la guerra al deporte" tras un mensaje de felicitación al equipo nacional de críquet por su victoria frente a la selección paquistaní en el que hizo referencia al reciente conflicto entre ambos países.

"Operación 'Sindoor' en el campo de juego. El resultado es el mismo. India gana. Felicitaciones a nuestros jugadores de críquet", dijo Modi el domingo en su cuenta en la red social X, después de la victoria de India frente a Pakistán en la final de la Copa Asia.

En respuesta, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien es además presidente del Consejo de Críquet de Asia (ACC, según sus siglas en inglés), ha sostenido que "arrastrar la guerra al deporte únicamente muestra desesperación y pisotea el espíritu del juego".

"Si la guerra fuera su medición del orgullo, la historia ya contempla sus humillantes derrotas a manos de Pakistán. Ningún partido de críquet puede reescribir esa verdad", ha zanjado Naqvi, quien vio el domingo cómo la selección india se negaba a recoger el trofeo de sus manos, en medio de las crecientes tensiones bilaterales.

Pakistán e India alcanzaron el 10 de mayo un alto el fuego "total" tras varios días de intercambio de ataques y ante el temor de que las tensiones terminaran por derivar en un conflicto a gran escala entre ambos países, ambos con armas nucleares en su poder y enfrentados principalmente por la región de Cachemira.

El alto el fuego fue anunciado horas después de que Pakistán confirmara el inicio de la operación 'Bunyan-un-Marsus' con ataques contra varias bases militares indias, en respuesta a los ataques indios durante los días anteriores por un repunte de las tensiones tras un atentado perpetrado en abril en la Cachemira india y qu dejó 26 civiles muertos, en su mayoría turistas.