Pakistán advierte a India sobre el desvío de aguas del Indo: "Será considerado un acto de guerra"

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ante la ONU (archivo) - Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha advertido este viernes a las autoridades de India de que "cualquier intento" de desviar hacia su territorio las aguas del río Indo que corresponden a Islamabad en virtu del tratado alcanzado a este respecto en 1960 será entendido por las autoridades paquistaníes como un "acto de guerra".

"El agua nunca debe ser utilizada como un arma. Los ríos deben nutrir a las naciones y no dividirlas. Cualquier intento para detener, impedir o desviar la parte de Pakistán en las aguas será considerado un acto de guerra. India no debe cometer ningún error", ha señalado ante la Asamblea General de la ONU, que esta semana celebra su 81ª edición.

Desde Nueva York, el dirigente paquistaní ha defendido que la importancia "vital" de las aguas compartidas de la cuenca del Indo, no solo para su país, sino para toda la región, y ha asegurado que la decisión tomada el pasado año por Nueva Delhi de "mantener en suspenso el tratado existente no tiene ninguna base legal".

"De hecho, sus reclamaciones y sus acciones han sido rechazadas por expertos de Naciones Unidas y más recientemente por la Corte Permanente de Arbitraje", ha recordado, al tiempo que ha reiterado que para Pakistán "el tratado sigue siendo válido, vinculante y plenamente operativo".

Sharif ha denunciado lo que ha considerado de "agresión externa" por parte de India el pasado año, en alusión al cruce de bombardeos entre los dos países a principios de mayo. "Nuestras valientes fuerzas armadas respondieron con profesionalismo, silenciaron al enemigo (...) y le dieron una lección que jamás olvidará", ha asegurado sobre una operación ordenada por el Gobierno indio principalmente contra el territorio de Cachemira administrado por Islamabad.

Al hilo, el primer ministro ha reiterado su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "su liderazgo resuelto y visionario (que) salvó millones de vidas".

"Su oportuna intervención llegó en un punto de inflexión decisivo cuando dos países vecinos con armas nucleares se encontraban al borde de una guerra abierta. Y quién sabe, el alcance de la devastación que habría ocurrido de no haber intervenido el presidente Trump en ese momento crítico", ha manifestado, antes de hacer un llamamiento a garantizar "que el sur de Asia nunca vuelva a estar al borde de ese precipicio".

En esta línea, ha reclamado una "solución justa" a la disputa por Cachemira y en particular "que Naciones Unidas cumpla con el compromiso de un plebiscito libre e imparcial bajo sus auspicios", en virtud de una resolución que data de 1948.

Desde entonces, ha lamentado Sharif, "generaciones han soportado ocupaciones ilegales, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y castigo colectivo" así como el "intento de alterar el estatus legal" de la región Jammu-Cachemira.

A sus residentes, el primer ministro de Pakistán les ha prometido que recurrirá a "todas nuestras herramientas diplomáticas, políticas y morales para darles apoyo hasta que tengan el derecho a libre determinación". "Cachemira ha sido y siempre será la vena yugular de Pakistán", ha defendido.

AFGANISTÁN

El dirigente pakistaní ha aprovechado su intervención para advertir sobre la amenaza del terrorismo, que "ha sacrificado casi 100.000 vidas" en su país y ha provocado "pérdidas económicas que superan los 150.000 millones de dólares".

"Como Estado de primera línea en la lucha contra la amenaza del terrorismo, hemos combatido a terroristas en nuestras propias ciudades, en nuestras propias montañas y a lo largo de nuestras fronteras", ha defendido, asegurando que "el mundo es más seguro hoy gracias" a las Fuerzas Armadas de Pakistán.

Pese a ello, ha alertadode que su vecino Afganistán sigue albergando al Tehrik-i-Taliban (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- y al grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés), los cuales "operan" desde territorio afgano "con el objetivo de desestabilizar Pakistán".

"Todos estos ataques, incluidas las incursiones desde el territorio afgano, deben detenerse de forma adecuada. Las autoridades afganas deben cumplir sus compromisos internacionales y tomar medidas verificables y decisivas para asegurar que el suelo afgano nunca más se utilice contra Pakistán ni ningún otro país", ha dicho dirigiéndose a Kabul.

ORIENTE PRÓXIMO

El primer ministro de Pakistán ha abordado asimismo en su discurso el conflicto abierto en Oriente Próximo desde la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, lamentando que como resultado "se han perdido valiosas vidas, las economías se han resentido, rutas marítimas de vital importancia, en particular el estrecho de Hormuz, se han visto sometidas a una grave presión".

Sharif ha aprovechado para sacar pecho de las labores de mediación de su Ejecutivo, que "decidió actuar con rapidez" y "logró reunir a Washington y Teherán bajo el mismo techo en Islamabad".

"Desde las conversaciones de Islamabad hasta el memorando de entendimiento (del pasado junio), se han tomado muchos pasos históricos para poner fin a este conflicto grave", ha subrayado, antes de agradecer al jefe de la Defensa paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y al viceprimer ministro y titular de Exteriores, Ishaq Dar, por su papel jugado en este proceso.

El dirigente ha advertido de "un peligroso repunte de las hostilidades" en la zona, por lo que ha reclamado que "en medio del estruendo de los misiles, los drones y los disparos, la voz de la diplomacia debe resonar con aún más fuerza".

Asimismo, ha defendido que los estrechos de Ormuz y de Bab el Mandeb "deben permanecer abiertos, conectando a los países (...) portando la promesa de la prosperidad y no los peligros de la guerra" y ha condenado los ataques lanzados en las últimas semanas por los rebeldes hutíes de Yemen contra territorio de Arabia Saudí, país con el que ha mostrado su solidaridad.

"Los ataques a La Meca han indignado a todos los musulmanes de todo el mundo", ha señalado, incidiendo en que se trata de "una línea roja que jamás debe cruzarse.

Al hilo, ha reafirmado el compromiso con el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, alcanzado con Arabia Saudí y con Turquía, y ha reiterado que esta alianza "no se dirige contra ningún país".