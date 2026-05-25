Pakistán afirma que "las cosas avanzan en la buena dirección" para un acuerdo entre EEUU e Irán

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (archivo) - Violaine Martin/Un Photo/Dpa - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado este lunes que "las cosas avanzan en la buena dirección" de cara a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.

"Esperamos y rezamos por que la paz sea restablecida, y se ha cubierto mucho terreno. Las cosas avanzan en la buena dirección", ha señalado Sharif, quien se encuentra en un viaje oficial en China, en medio de informaciones sobre posibles progresos de cara a un pacto, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.

Así, ha destacado que Pakistán está jugando "un papel sincero para mediar entre Estados Unidos e Irán" y ha alabado la labor en este sentido por parte del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, de quien ha dicho que "ha jugado un papel muy importante" para acercar posturas entre las cúpulas de ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Trump avisó de que en ningún caso firmará un acuerdo a todo correr porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien", mientras que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian esgrimió que cualquier acuerdo que se alcance deberá recibir el visto bueno del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, al tiempo que insistió en que Teherán no renunciará a su "derecho" a desarrollar tecnología nuclear.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.