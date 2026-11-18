Archivo - October 6, 2026, Pakistan: Pakistan Army Conducts Successful Training Launch of Indigenously Developed Fatah-IV Ground Launched Cruise Missile in Rawalpindi - PPI / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este miércoles el lanzamiento exitoso de su misil crucero supersónico 'Fatá-3', siete meses después de la presentación en sociedad de un proyectil derivado, según expertos en defensa, del misil chino 'HD-1'.

"El sistema de armas", han explicado los militares en un comunicado, "está equipado con sistemas avanzados de navegación y propulsión y es capaz de atacar objetivos a larga distancia con alta precisión y a velocidad supersónica".

Su puesta en marcha "mejorará significativamente la flexibilidad operativa y el alcance de ataque del Comando de la Fuerza de Cohetes del Ejército de Pakistán, fortaleciendo aún más la postura general de disuasión y defensa convencional del país", añade la nota.

Pakistán lleva los dos últimos meses acelerando sus pruebas de misiles para actualizar sus sistemas aéreos acorde con su histórica rivalidad con India. El 6 de octubre, probó con éxito dos misiles: la versión extendida de desarrollo nacional del misil de crucero terrestre 'Fatá-4' y el misil balístico hipersónico de alcance extendido 'Fatá-2' fue disparado con éxito siete días después.

Además, a principios de este mes, la Fuerza Aérea de Pakistán realizó con éxito una prueba de vuelo del 'Faaz', el primer misil aire-aire desarrollado íntegramente en el país.