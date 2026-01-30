Pakistán anuncia la muerte de 41 milicianos baluches y talibán en dos operaciones en el oeste del país

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de 41 milicianos en dos operaciones efectuadas en la provincia de Baluchistán, en el suroeste del país, entre guerrilleros separatistas baluches y miembros de los llamados "talibán paquistaníes".

Las operaciones han tenido lugar en las provincias de Harnai y Panjgur, según el departamento de medios del Ejército. La operación de Harnai fue dirigida contra los "talibán paquistaníes", grupos armados que comparten parcialmente la ideología de sus correligionarios afganos pero con diferente estructura.

Pakistán, que acusa a India de financiar a este grupo, ha asegurado que 30 de estos "talibán" murieron durante la operación de Harnai.

Una segunda operación en Panjgur dejó al menos 11 separatistas baluches muertos, según el comunicado militar. Además, aquí las tropas paquistaníes se incautaron de armas, munición y dinero procedente de un robo orquestado por los independentistas para financiar sus operaciones.