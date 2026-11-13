Pakistán anuncia la muerte de cerca de 75 supuestos terroristas en varias operaciones de seguridad

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este viernes la muerte de cerca de 75 supuestos terroristas en operaciones llevadas a cabo durante los últimos diez días en varias zonas de las provincias de Jáiber Pastunjua (norte) y Baluchistán (oeste), ubicadas en la frontera con Afganistán, sin dar un balance de bajas entre sus filas.

Así, ha resaltado que las fuerzas de seguridad paquistaníes han matado a 35 presuntos miembros de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un grupo conocido como los talibán paquistaníes, en "intensos intercambios de disparos" en Mir Ali, a los que se suman otros ocho en Orakzai, dos distritos ubicados en Jáiber Pastunjua.

El Ejército ha subrayado en un comunicado publicado a través de redes sociales que este "golpe significativo" sobre las redes del grupo en la zona se ha saldado además con la incautación de "un enorme arsenal de armas, municiones y explosivos".

Por otra parte, ha resaltado que en operaciones llevadas a cabo desde el 3 de noviembre en Baluchistán un total de 31 supuestos miembros de TTP y grupos separatistas baluches "han sido enviados al infierno" en Quetta, capital regional. "Se recuperaron también armas, municiones y explosivos", ha agregado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que estas operaciones de seguridad "continuarán a todo ritmo para acabar con la amenaza del terrorismo patrocinado y respaldado desde el extranjero", después de reiterar sus acusaciones contra India por su presunto apoyo a estas organizaciones armadas.