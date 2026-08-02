Pakistán confirma la muerte de los diez alpinistas desaparecidos tras una avalancha en el Broad Peak

Archivo - Montañas cubiertas de nieve, Abbottabad, Pakistán - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han confirmado este sábado la muerte de los diez integrantes de una expedición de montaña que desaparecieron tras verse atrapados por una avalancha mientras ascendían el Broad Peak, una montaña de 8.047 metros situada en la cordilleradel Karakórum. Entre las víctimas figura el conocido alpinista nepalí y exmilitar del Ejército británico Nirmal Purja.

El presidente del Club Alpino de Pakistán, Irfan Arshad Khan, ha trasladado sus condolencias por el accidente en un comunicado dfundido en redes sociales durante la noche. "Con profundo pesar y el corazón encogido, expreso mi más sentido pésame por la trágica pérdida de algunos de los alpinistas más destacados en la devastadora avalancha ocurrida en el Broad Peak (8.047 m), en el Karakórum", ha señalado.

Los trabajos de recuperación de las víctimas continúan en la zona del siniestro. Hasta el momento, los equipos de rescate han recuperado cuatro cuerpos, mientras que otros cinco cadáveres han sido localizados, aunque todavía no han podido ser evacuados debido a las complicadas condiciones sobre el terreno, según han indicado los responsables de la operación.

Purja encabezaba un grupo compuesto por diez montañeros: seis ciudadanos nepalíes, una alpinista estadounidense, otra de nacionalidad omaní, un ciudadano chino y un pakistaní.

La expedición perdió el contacto con el campamento base el jueves por la mañana, después de que una avalancha sorprendiera al grupo cuando se encontraba por encima de los 6.000 metros de altitud durante su ascenso al Broad Peak.

Las labores de búsqueda comenzaron el viernes con el apoyo de helicópteros del Ejército paquistaní. Un día después, un equipo integrado por al menos diez alpinistas de Pakistán y Nepal se sumó al dispositivo de rescate. El portavoz del Club Alpino de Pakistán, Ayaz Shigri, confirmó entonces que entre los cuerpos localizados figuran los de los montañeros procedentes de Omán, Nepal y Estados Unidos.

En un mensaje posterior, el Club Alpino de Pakistán ha destacado que "esta trágica tragedia ha entristecido profundamente a toda la comunidad de alpinismo de Pakistán y en todo el mundo". Asimismo, ha agradecido la labor del Ejército paquistaní, los equipos de rescate de alta montaña, los sherpas y el resto del personal que participa en las operaciones, subrayando que "su valentía, compromiso y esfuerzos desinteresados reflejan el verdadero espíritu de la humanidad y el alpinismo".

Este anuncio llega apenas unas horas después de que la Fundación Nimsdai, creada por el montañista nepalí, confirmara su muerte en redes sociales. "Nuestros más profundos pensamientos, oraciones y más sentido pésame están con sus familias, amigos y seres queridos. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de esta pérdida inimaginable, y pedimos que todos respeten su privacidad mientras lloran", ha hecho saber la entidad.

Junto a la de Nirmal Purja, se ha confirmado la muerte de la escaladora omaní Nadhira Al Harthy, el escalador nepalí Pur Bahadur Gurung y la escaladora estadounidense Sarah Mallory Geis.

El Broad Peak, considerado el duodécimo pico más alto del mundo, recibe cada año a centenares de alpinistas que intentan alcanzar su cima.