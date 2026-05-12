Pakistán confirma la presencia de aviones de Irán en una de sus bases pero niega lazos con "contingencias militares"

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante una visita a Rusia en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha expresado este martes su rechazo "categórico" a las informaciones sobre la presencia de aviones militares de Irán en una de sus bases y ha recalcado que estos aparatos "llegaron durante el periodo del alto el fuego" y no tienen relación con el conflicto o son parte de un acuerdo con Teherán para evitar que los mismos sean objetivo de bombardeos.

La cadena de televisión estadounidense CBS indicó el martes, citando a fuentes oficiales, que Pakistán habría permitido que aviones militares iraníes aterrizaran en la base aérea de Nur Jan tras la entrada en vigor del alto el fuego, antes de agregar que Teherán mandó además otros aparatos a Afganistán. Así, apuntó que Irán buscaba así preservar parte de su flota ante una posible reactivación de la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores paquistaní ha confirmado la presencia de estos aviones en la base de Nur Jan, situada en la ciudad de Rawalpindi, si bien ha reseñado que las informaciones de la citada cadena son "engañosas" y "sensacionalistas". "Estas narrativas especulativas parecen destinadas a socavar los esfuerzos para lograr una paz y estabilidad regional", ha criticado.

Así, Pakistán ha explicado que "tras el alto el fuego y durante la ronda inicial de conversaciones en Islamabad (entre Teherán y Washington), varios aviones de Irán y Estados Unidos llegaron a Pakistán para facilitar el movimiento de personal diplomático, equipos de seguridad y personal administrativo asociado al proceso de conversaciones".

"Algunos aparatos y equipos de personal permanecieron temporalmente en Pakistán en anticipación a nuevas rondas de interacciones", ha afirmado, antes de recalcar que "si bien las negociaciones formales no se han reiniciado, los intercambios diplomáticos de alto nivel han continuado".

En este sentido, ha puesto como ejemplo las recientes visitas al país por parte del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, desplazamientos que "fueron facilitados a través de los acuerdos logísticos y administrativos existentes", al tiempo que ha reiterado que los aviones iraníes presentes en Pakistán "no tienen lazo alguno con contingencias militares o acuerdos de preservación".

"Las afirmaciones sugiriendo otra cosa son especulativas, engañosas y totalmente alejadas de los hechos", ha subrayado el ministerio, que ha incidido en que "Pakistán ha actuado de forma consistente como un facilitador imparcial, constructivo y responsable en apoyo al diálogo y la reducción de las tensiones".

Por ello, ha ahondado en que "Pakistán ha facilitado apoyo logístico y administrativo cuando ha sido pedido, manteniendo una transparencia total y comunicación regular con todas las partes". "Pakistán sigue comprometido con apoyar todos los esfuerzos sinceros destinados a promover el diálogo, reducir las tensiones y hacer avanzar la paz, la estabilidad y la seguridad a nivel global y regional", ha zanjado.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación paquistaní.