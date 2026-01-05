Pakistán desarticula un intento de atentado en Karachi tras incautar dos toneladas de explosivos

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han asegurado este lunes haber desarticulado un intento de atentado en la ciudad de Karachi (sur), la más poblada del país, tras la incautación de dos toneladas de explosivos durante una operación contra un grupo de sospechosos que buscaba "desestabilizar" la seguridad nacional del país centroasiático.

El subinspector general del Departamento Antiterrorista de Sindh, Ghulam Azfar Mahesar, ha afirmado que la operación se saldó con tres "terroristas" detenidos, mientras que "tres o cuatro lograron escapar del lugar", por lo que hay una operación en marcha para intentar capturarlos.

"Los agentes recuperaron un camión cargado con materiales explosivos", ha destacado, al tiempo que ha destallado que la carga incluía 2.000 kilogramos de explosivos, varios artefactos explosivos y detonadores, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Asimismo, ha afirmado que los interrogatorios realizados a los sospechosos han permitido determinar que mantendrían lazos con un grupo vinculado al Ejército de Liberación Baluche (BLA), un grupo separatista activo principalmente en la zona occidental del país responsable de decenas de atentados durante los últimos años.

"Toda la planificación del ataque fue llevada a cabo fuera del país", ha asegurado Mahesar, quien ha hecho hincapié en que las autoridades han logrado identificar ya a los facilitadores e implicados en estos planes, si bien no se ha pronunciado sobre su número o si se encuentran dentro de territorio de Pakistán.