Pakistán impone nuevas restricciones a periodistas extranjeros y exigirá permisos para viajar por el país

Fuerzas de seguridad desplegadas en un colegio electoral en la Cachemira paquistaní - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pakistán ha impuesto nuevas restricciones a los medios de comunicación extranjeros que exigen a los periodistas obtener la aprobación previa por parte del Gobierno para viajar a la mayor parte del país en el marco de las protestas que han estallado en los últimos días en la Cachemira paquistaní.

La nueva normativa obliga a los periodistas a obtener un permiso por parte del Ministerio de Información y Radiodifusión para viajar a cualquier ciudad fuera de Islamabad, Lahore y Karachi para realizar cualquier tipo de cobertura informativa.

Las directrices también endurecen los requisitos de registro y acreditación para los medios de comunicación extranjeros que operen en Pakistán. Asimismo, exigen a las empresas, entidades y productoras que faciliten la presencia de la prensa en el país que se registren en la sección de "relaciones públicas" del Ministerio.

La medida del Gobierno se produce en un momento en el que las tensiones en la parte de Cachemira administrada por Pakistán --y que la vecina India describe como territorio ocupado por Islamabad-- han vuelto a aflorar debido a las elecciones locales, que se están llevando a cabo por fases.

El principal movimiento de protesta de la región, el Comité Conjunto de Acción Popular (JAAC), ha informado de que durante la primera ronda de los comicios el pasado 27 de junio hubo más de 30 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad.

Asociaciones y grupos civiles han aprovechado los comicios para acusar al Gobierno paquistaní de mantener una política de marginación y abandono económico en la región, caracterizada por ser uno de los principales epicentros energéticos del país.