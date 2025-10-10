Pakistán mata a 30 supuestos miembros del grupo armado TTP cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Un militar paquistaní en una imagen de archivo - X99 / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

Islamabad habla de "operaciones de venganza" tras la muerte de once militares en un enfrentamiento esta semana en Orakzai

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de 30 presuntos terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo en la localidad de Orakzai, en la provincia de Jíber Pastunjua, a raíz de un enfrentamiento registrado esta semana que se saldó con la muerte de once militares y otro presuntos milicianos "patrocinados por India".

"Las fuerzas de seguridad han llevado una serie de operaciones de venganza contra los extremistas implicados en el atroz incidente del 7 de octubre en Orakzai, que se saldó con el martirio de varios valientes hijos de nuestra tierra", ha dicho. Entre los muertos de los citados combates figuran un teniente coronel y un mayor.

Así, ha manifestado que "los 30 extremistas patrocinados por India implicados en dicho incidente terrorista han sido enviados al infierno" en el marco de estas nuevas operaciones en la zona. "Estas operaciones exitosas vengan el acto atroz y suponen llevar ante la justicia a los principales responsables", ha subrayado.

"Las operaciones de limpieza siguen activas para perseguir y eliminar a cualquier otro terrorista patrocinado por India que esté en la zona, ya que las fuerzas de seguridad de Pakistán están decididas y siguen firmes en su labor de erradicar y eliminar del país la amenaza del terrorismo patrocinado por India".

La operación del 7 de octubre fue lanzada contra supuestos miembros de Fitna al Juarij, nombre con el que Islamabad se refiere a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, que operan principalmente en zonas situadas cerca de la frontera con Afganistán.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.